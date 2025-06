Officiellt: De Bruyne klar för Napoli

Kevin De Bruyne har lämnat Manchester City efter tio år.

Nu är han klar för en ny klubb – Napoli.



Kevin De Bruyne, 33, kom till Manchester City från Wolfsburg sommaren 2015. Tio år, över 400 matcher och nära 200 assist senare, meddelade stjärnmittfältaren i april att han lämnar klubben efter säsongen.



Sedan dess har det ryktats om olika klubbar. Under onsdagen kom det uppgifter om att De Bruyne var klar för Napoli. Nu är det bekräftat.



Napoli meddelar övergången via deras sociala medier.



Klubben har ännu inte bekräftat kontraktslängden, men enligt uppgifter handlar det om ett tvåårskontrakt med möjlighet till förlängning.



Under hans tid i Manchester City stod De Bruyne för 108 mål och 177 framspelningar på 422 tävlingsmatcher. I det belgiska landslaget har mittfältaren gjort 31 mål och 52 assist på 111 framträdanden.