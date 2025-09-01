Prenumerera

Officiellt: Dennis Hadžikadunić klar för Sampdoria

Dennis Hadžikadunić har gjort klart med en ny klubb.
Detta då han lämnar ryska Rostov – för italienska Sampdoria.

Den förre Malmö FF-mittbacken Dennis Hadzikadunic gjordes tidigare gällande en flytt från ryska Rostov.

Hadzikadunic som har varit utlånad till MFF, Mallorca och Hamburger SV sades då vara nära en flytt till Italien – som nu är klar.

Via Serie B:s hemsida går det att se att mittbacken har registrerats för spel med Sampdoria – och alltså är helt klar för klubben.

Övergången är en permanent sådan och har alltså gått i lås nu. Tidigare skrev den italienska journalisten Nicolo Schira att kontraktet skulle skrivas fram till sommaren 2027.



