Officiellt: Djurgården presenterar Priske-ersättare

August Priske har lämnat Djurgården.

Nu står det klart att anfallaren ersätts av Kristian Lien, 24.

– Djurgården är ju ett av de riktigt stora lagen i Sverige, säger han.

Foto: Djurgårdens IF

Under tisdagen stod det till sist klart att målkungen August Priske lämnar Djurgården för spel i engelska The Championship-klubben Birmingham City. Enligt FotbollDirekts uppgifter får Djurgården omkring 100 miljoner kronor (inklusive bonusar) för anfallaren och sportchefen Bosse Andersson bekräftade att affären rör sig om Dif:s näst dyraste försäljning någonsin, efter Lucas Bergvall till Tottenham Hotspur.

Senare under tisdagen presenterade Djurgården ersättaren. Det rör sig om den 24-åriga norrmannen Kristian Lien, som ansluter från Groningen i Nederländerna.

– Jag är väldigt glad och stolt över att få komma till Djurgården och det ska bli spännande att få komma igång med laget. Djurgården är ju ett av de riktigt stora lagen i Sverige med fina traditioner och lång historik. Jag har även hunnit se en del allsvenska matcher med Dif vid det här laget, så jag har bra koll, säger han i ett uttalande.

Kontraktet är skrivet över tre år och gäller över 2029. Enligt Sportbladet kostar anfallaren omkring 7,5 miljoner kronor att köpa loss.

– Det är klart att Kristian Lien har varit en eftertraktad spelare i det här transferfönstret, där vi har haft en bra dialog med honom under hösten – samtidigt som vi parallellt har haft koll på förfrågningar kring August Priske. Det har varit tydligt från början att Kristian verkligen har sett fram emot att komma till Djurgården och han triggas av publiktrycket och atmosfären hos oss. Så vi är glada och tacksamma för att Kristian har anslutit till Djurgården och det ska bli spännande att följa hans framfart i den blårandiga tröjan, säger sportchefen Bosse Andersson.