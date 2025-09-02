Officiellt: Djurgården säljer Tobias Gulliksen till Rapid Wien

Det har varit en illa dold hemlighet.

Nu är det officiellt.

Tobias Gulliksen lämnar Djurgårdens IF – för spel i Rapid Wien.

Tidigare under tisdagen berättade FotbollDirekt att Tobias Gulliksen hade klarat av läkarundersökningen hos Rapid Wien och skrivit på kontraktet med den österrikiska klubben.

Detta i en affär som, enligt FD:s uppgifter, inbringar 52 miljoner kronor för Djurgården inklusive bonusar.

Under tisdagseftermiddagen står det klart att Djurgården säljer norrmannen till Wien-klubben, vilket de meddelar via sin hemsida.

I ett uttalande på Blårändernas hemsida säger Tobias Gulliksen följande:

– Jag kom ner hit till Wien i söndags och har fått ett fint mottagande här i klubben, de har ju rätt bra koll på mig sedan tidigare och nu är allt påskrivet och klart. Det kommer att bli en spännande erfarenhet att spela i den österrikiska ligan och fortsätta att utvecklas här i Rapid, säger han och fortsätter:

– Samtidigt känns det såklart vemodigt att lämna Djurgården. Jag har haft en fantastisk tid i föreningen och kommer att sakna lagkompisarna plus hela gänget på Kaknäs och självklart även supportrarna. Det har varit en grym känsla att få spela på 3Arena med trycket från vår publik i ryggen, som dessutom alltid backat upp oss på ett otroligt sätt även på bortaplan.

”Gulliksen har charmat hela Djurgårdsfamiljen”

Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson:

– Tobias Gulliksen har charmat hela Djurgårdsfamiljen både på och utanför planen under sin tid här i föreningen. En stor DIF-profil och en väldigt skicklig fotbollsspelare som gett oss många härliga minnen genom sina fina prestationer. Sedan är det ju lite lustigt att det kanske starkaste minnet är de matchavgörande målen som tog oss till semifinal i Conference League mot Rapid Wien – och nu är det där som han ska spela framöver, säger sportchefen och fortsätter:

– ”Tobbe” har ju varit väldigt omtyckt i laget och kommer att vara saknad ute på Kaknäs och framför allt på läktarna där han har varit en stor publikfavorit. Så det känns i hjärtat att han lämnar Djurgården och därmed återstår bara att tacka Tobias Gulliksen för hans tid hos oss och önska ett stort lycka till på det nya äventyret i Österrike.