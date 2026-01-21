Officiellt: Edoardo Bove klar för spel i Championship

För ett drygt år sedan drabbades Edoardo Bove av ett hjärtstillestånd i en Serie A-match.

Nu har han gjort klart med en övergång till Watford.

– Jag har varit ivrig över att komma tillbaka på planen, säger argentinaren.

Foto: Alamy

Det var under matchen mellan Fiorentina och Inter i december 2024 som 23-åriga Edoardo Bove kollapsade på planen efter att ha drabbats av hjärtstillestånd. Direkt efter det bildade spelarna på planen en stor ring kring argentinare som senare fick akut sjukvård och fördes till sjukhus i ambulans.

Efter det har Bove, enligt italiensk press, opererat in en pacemaker vilket omöjliggör spel i Italien då det inte är tillåtet att spela med en sådan i Serie A.

Ett drygt år senare har Roma-spelaren, som var utlånad till Fiorentina, tagit sig tillbaka till fotbollsplanen men alltså inte gjort någon match i den italienska högstaligan.

Nu är han klar för en flytt till Championship-laget Watford – där han har skrivit på ett kontrakt över fem och ett halvt år.

– Vi är glada över att Edoardo har valt oss över många andra klubbar, säger Watfords assisterande sportchef Valon Behrami i ett uttalande.

– Edoardo är en bra och beprövad talang och han är här för att hjälpa oss att uppfylla ägarens mål, att utmana om en återkomst till Premier League, fortsätter han.

Edoardo Bove själv om övergången:

– Jag har varit ivrig över att komma tillbaka på planen. Att få göra det med en historisk klubb som Watford ger mig enorm stolthet, säger han och fortsätter:

– Jag är exalterad över att få träna med mina nya lagkamrater och att få spela. Jag ser verkligen fram emot att visa min tacksamhet för det förtroende som har visats mig.

