Officiellt: Elias Andersson klar för Randers

Han har brutit med Lech Poznan.

Nu står det klart att Elias Andersson återvänder till Danmark.

Detta då han har skrivit på ett korttidskontrakt med Randers.

Foto: Bildbyrån

För omkring två veckor sedan stod det klart att Elias Andersson bröt kontraktet med den polska storklubben Lech Poznan. Nu har den svenske vänsterbacken hittat en ny klubb.

Under måndagen står det klart att Andersson har kritat på för den danska högstaligaklubben Randers FC. 29-åringen kommer dock bara spela där i sex månader, och täcka upp för Martin Sjølstad som ansluter från Sogndal i Norge efter säsongen.

– Det är som utgångspunkt en lösning, där han ska täcka upp till Sjølstad ansluter vid nyår. Samtidigt har han naturligtvis möjlighet att visa upp sig. Han är en skicklig spelare som kan ligan efter en kort vistelse i Viborg. Kunskapen om ligan gör det till en bra möjlighet för oss att få en kompetent spelare på ett kort kontrakt, säger Randers fotbollsdirektör, Søren Pedersen, i ett uttalande.

Väl i Randers kommer Andersson inte att vara klubbens förstaval.

Pedersen är även tydlig med att vänsterbacken Nikolas Dyhr, 24, just nu går före Andersson i rangordningen.

– Han (Elias Andersson) är en gedigen vänsterback med mycket erfarenhet och han kommer bland annat att bidra till att skapa en sund konkurrens på positionen, även om (Nikolas) Dyhr fortfarande är vårt förstaval på positionen.

Elias Anderson själv:

– Det känns riktigt bra att vara här. Jag var precis inne och såg arenan och planen och det ser riktigt bra ut – ett riktigt bra första intryck. Jag känner mig välkommen och det finns riktigt trevliga människor runt klubben, säger han och fortsätter:

– Jag tror att det är en bra möjlighet för mig att komma hit på ett relativt kort kontrakt, där jag får möjlighet att visa vad jag kan göra. Kanske kan jag fortsätta äventyret här i Randers när kontraktet löper ut. Som försvarare är jag bra med bollen, har en bra vänsterfot och en hög löpfrekvens. Jag ska göra vad jag kan för att hjälpa laget att vinna.

Randers befinner sig just nu på en tiondeplats i den danska högstaligan.






