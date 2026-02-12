Officiellt: Halmstads BK värvar Omar Faraj

Omar Faraj är klar för en återkomst till allsvenskan.

Denna gång kommer han att spela för Halmstads BK – där han har skrivit på ett kontrakt fram till sommaren 2029.

– Jag har bra minnen från Örjans vall, även om det var som motståndare då, säger Faraj i ett uttalande.

Efter att ha lämnat AIK för egyptiska Zamalek återvände Omar Faraj till allsvenskan och Degerfors under vintern 2025.

Ett halvår senare lämnade anfallaren och återvände till Zamalek, som han senare kom att bryta kontraktet med.

Nu står det klart att han på nytt återvänder till allsvenskan. Denna gång för spel med Halmstads BK, där han har skrivit ett kontrakt på två och ett halvt år.

– Det känns riktigt bra att vara här och jag ser fram emot att få köra igång. Jag har bra minnen från Örjans vall, även om det var som motståndare då, och jag ser fram emot att få ha supportrarna på min sida den här gången, säger Faraj i ett uttalande.

– Mitt fokus nu är att komma in i laget så snabbt som möjligt och hjälpa HBK till en bra säsong. För mig som ung spelare är det också viktigt att komma till en klubb som är bra att växa i för mitt mål är att komma utomlands igen, fortsätter han.

Halmstads BK:s klubbchef Jesper Westerberg om sitt nya anfallsförvärv.

– Vi har letat efter en spelare med Omars egenskaper. Han är en kraftfull forward som är skicklig i både djupledsspelet och i boxen. Trots sin unga ålder har han redan samlat på sig värdefull erfarenhet från både spel utomlands och på högsta nivå i Sverige, säger Westerberg och fortsätter:

– Vi tror att han kommer passa perfekt in i vår grupp och vårt sätt att spela. Det är extra kul att vi har lyckats knyta till oss ett prestigenamn i konkurrens med flera andra klubbar.

Totalt sett har Omar Faraj spelat 66 allsvenska matcher i vilka det har blivit 14 mål.