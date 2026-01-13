Officiellt: Hammarby säljer Vagic till Kina

Pavle Vagic har gjort sin sista match för Hammarby IF.

Under tisdagen har han presenterats av sin nya klubb – Liaoning Tieren FC.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan kom de första uppgifterna om att Hammarby säljer mittbackskuggen Pavle Vagic till kinesiska Liaoning Tieren FC. Då uppgav Sportbladet att parterna var överens och att övergången skulle bli officiell inom kort.

Därefter meddelade Hammarby själva att mittbacken har fått rätt att resa utomlands och besöka en annan, icke namngiven, klubb.

Idag, tisdag, står det helt klart att 25-åringen flyttar till Kina då han har presenterats av sin nya klubb.

Pavle Vagic anslöt till Hammarby under sommaren 2022 och noterades totalt för 81 matcher.