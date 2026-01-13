Officiellt: Hammarby säljer Vagic till Kina
Pavle Vagic har gjort sin sista match för Hammarby IF.
Under tisdagen har han presenterats av sin nya klubb – Liaoning Tieren FC.
Förra veckan kom de första uppgifterna om att Hammarby säljer mittbackskuggen Pavle Vagic till kinesiska Liaoning Tieren FC. Då uppgav Sportbladet att parterna var överens och att övergången skulle bli officiell inom kort.
Därefter meddelade Hammarby själva att mittbacken har fått rätt att resa utomlands och besöka en annan, icke namngiven, klubb.
Idag, tisdag, står det helt klart att 25-åringen flyttar till Kina då han har presenterats av sin nya klubb.
Pavle Vagic anslöt till Hammarby under sommaren 2022 och noterades totalt för 81 matcher.
Chinese Super League club Liaoning Tieren announced the signing of Pavle Vagic. The 25 yo🇸🇪CB played for Hammarby IF🇸🇪 since 2022, making 81 apps. He capped for Sweden U15 to U21 national teams.#CSL #CSL2026 https://t.co/MaFkKon5Q1 pic.twitter.com/jndLspKd1t
— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 13, 2026
