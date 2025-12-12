Officiellt: Hammarbys försvarstalang lämnar – klar för Vittsjö

Hammarbys stora talang Alva Rosenbom lämnar.

Mittbacken är klar för Vittsjö GIK.

Foto: Bildbyrån

Den senaste veckan har flera av Hammarbys stora talanger lämnat för spel i andra klubbar. Bland annat har Ellie Junetoft och Ellie Röhr gått till AIK och nu kommer beskedet att Alva Rosenbom flyttar till Vittsjö.

Alva Rosenbom har vunnit F19-guld med Hammarby i år. Rosenbom gjorde en del mål som mittback men är framförallt bra på frisparkar, något hon har fått visa under säsongen.

Mittbacken ser fram emot sitt nya äventyr.

– Jag fick en väldigt bra känsla för Vittsjö från första stund. Klubben presenterade en tydlig plan för min utveckling och hur mina styrkor som mittback kan komma till sin rätt här. Jag vill fortsätta ta steg varje dag, både defensivt och offensivt, och jag upplever att miljön i Vittsjö är perfekt för det. Jag ser verkligen fram emot att bidra till laget och ta nästa kliv i min karriär, säger Alva Rosenbom via klubbens uttalande.



Vittsjös tränare och sportchef Mladen Blagojevic om nyförvärvet.

– Alva kom ner på provspel i höstas och visade direkt framsteg som gjorde oss intresserade. Flera riktigt bra säsonger i Hammarbys F19 där vi nu hoppas hjälpa henne ta klivet till seniorfotboll på ett smidigt sätt, säger han.