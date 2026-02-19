Officiellt: Här är Elfsborgs nya huvudtränare

Oscar Hiljemark har flyttat till Italien.

Nu har Elfsborg en anställt en ny tränare – i form av Björn Hamberg.

Foto: Alamy

Det var under deadline day som det stod klart att Oscar Hiljemark hade gjort sitt i IF Elfsborg och valde att ta sig an huvudtränaruppdraget i Serie A-klubben Pisa.

Med totalt 69 matcher som tränare för Borås-klubben slutade 34 matcher med seger, 12 med oavgjort resultat och 23 med förlust.

Nu har Elfsborg gjort klart med en ny tränare inför den kommande säsongen. Han heter Björn Hamberg, 40, och kommer senast från jobbet som U18-tränare i Brighton och har nu skrivit på för Boråsklubben.



– Det känns fantastiskt. Jag ser fram emot framför allt de närmsta dagarna och en match på gång. Men också långsiktigt såklart, att sätta mig in i klubben och staden i sig. Jag är väldigt glad, stolt och exalterad, säger Björn till klubbens hemsida.

40-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2029.



– De senaste veckorna har varit väldigt bra. De samtal vi har haft har såklart mynnat ut i att jag sitter här. Så det har varit positiva samtal där vi har diskuterat hur jag kan komma in och hjälpa. Hur klubben ser på vad som behövs och hur vi kan nå framgång tillsammans.



Sportchef Stefan Andreasson om rekryteringen:



– Så fort vi kan men så långsamt det behövs – Genom dessa ledord har vi jobbat för att hitta IF Elfsborgs nästa manager och är nu glada att kunna presentera Björn Hamberg till föreningen.

– Under dessa veckor har Björn gjort ett stort intryck på oss, både som person och som tränare. Vi tror att Björns ledarskap passar oss som föreningen utmärkt utifrån vår identitet och våra värderingar.



Tidigare i sin karriär har Hamberg varit assisterande tränare till Graham Potter i klubbar som Östersunds FK, Swansea, Brighton och Chelsea. Just nu är han även assisterande förbundskapten i det svenska herrlandslaget.



– Vi är överens med SvFF att Björn är tillgänglig för svenska herrlandslagets Playoff-match/er i mars samt också för ett eventuellt VM i sommar som vi givetvis håller tummarna för att vi når.