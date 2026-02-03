Klart: Oscar Hiljemark lämnar Elfsborg för Pisa

Oscar Hiljemark flyttar tillbaka till Italien.

Denna tisdag står det klart att han tar över Pisa.

– I samband med detta har vi även nått en överenskommelse med Pisa som vi är nöjda med, säger klubbchef Stefan Andreasson.

Under det senaste dygnet har det ryktats flitigt kring Oscar Hiljemark och Pisa och redan under gårdagen uppgavs allt vara så gott som klart.

Nu denna tisdag meddelar IF Elfsborg att han lämnar Boråsklubben för den italienska klubben.

– Förfrågan kom till oss med kort varsel och vi tog oss tid att noggrant överväga situationen. Vi har valt att se detta som något positivt – dels utifrån den stolthet vi känner över att IF Elfsborg återigen har utvecklat en tränare och person som nu får en unik möjlighet i ett land och en liga dit svenska tränare sällan tar steget, dels utifrån att vi befinner oss i ett bra läge och har gott om tid att rekrytera nästa huvudtränare innan tävlingssäsongen drar i gång, säger klubbchef Stefan Andreasson och fortsätter:

– Det finns redan en stabil grund inför säsongen 2026, och vårt fulla fokus ligger nu på att rekrytera en ny ledarstab som kan ta över och fortsätta utveckla spelartruppen på bästa möjliga sätt, med ambitionen att vara den främsta utmanaren i svensk fotboll.

– I samband med detta har vi även nått en överenskommelse med Pisa som vi är nöjda med. Den innebär att Oscar lämnar IF Elfsborg direkt och att han tar med sig Javier Agenjo och Fredrik Ahlstrand som assisterande tränare. Tills vidare kommer tränings- och matchverksamheten att ledas av vår befintliga stab.