Officiellt: Här är Rydströms nya jobb

Henrik Rydström, 49, har nytt jobb.

Tränaren är klar för Columbus Crew i MLS.

– Henrik har bevisat sin ledarskapsförmåga, säger sportchefen Issa Tall.

Foto: Bildbyrån

Den svenske tränaren Henrik Rydström har gått utan jobb sedan han fick lämna Malmö FF tidigare i höstas. Under onsdagen, nyårsafton, har både Sportbladet och Expressen rapporterat att 49-åringen är på väg till amerikanska Columbus Crew i högstaligan MLS, och under kvällen meddelade klubben att Rydström blir ny tränare.

Med sig får han Theodor Olsson, som var assisterande tränare i MFF, och analytikern Pak Pakhei.

– Jag ser fram emot att träna Crew och tackar ägarfamiljerna och hela teamet för möjligheten att ansluta till klubben. Efter varje möte med Crews ledarskap växte känslan av att denna klubb är speciell och något man vill vara en del av, säger Rydström i ett uttalande och fortsätter:

– Som tränare älskar du Crews spelstil och hur spelarna njuter av den, fokusen på hårt arbete och klubbens passionerade supportrar. Vårt mål är att fortsätta bygga vidare på lagets imponerande framgång och anfallsspel, samtidigt som vi kombinerar viljan att vinna med att utmana oss själva varje dag för att förbättra oss och skapa glädje för laget och supportrarna.

Welcome to Columbus, Coach Rydström 🖤💛



The Columbus Crew announced today that Henrik Rydström has been named the ninth full-time head coach in Club history.



📰: https://t.co/RwxVS2NTEY pic.twitter.com/kj6xQRkGhf — The Crew (@ColumbusCrew) December 31, 2025

– Henrik har visat sin ledarskapsförmåga genom en etablerad tränar- och spelarkarriär, och vi delar gemensamt en vision för hur vi kan fortsätta att utveckla och förfina klubbens dynamiska spelstil. Under sökandet efter en ny huvudtränare prioriterade vi kandidaternas personligheter och deras omsorg för hela klubben, utöver deras tränarmeriter. Henrik förkroppsligar dessa egenskaper fullt ut som Crews huvudtränare, och vi ser fram emot att börja säsongen 2026 tillsammans med vårt långvariga mål att konsekvent tävla om mästerskap i Columbus, säger sportchefen Issa Tall.

Henrik Rydström vann SM-guld med MFF 2023 och 2024. Han vann svenska cupen 2024.

Columbus Crew slutade sjua i den östra konferensen den gångna säsongen.