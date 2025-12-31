Uppgifter: Rydström klar för MLS-klubb

Henrik Rydström har kopplats ihop med Columbus Crew.

Nu uppger Sportbladet att tränaren är klar för MLS-klubben.

Foto: Bildbyrån

✔️ Rydström presenterades av Columbus Crew under nårsaftonskvällen!

Den 49-åriga svenska tränaren Henrik Rydström har gått arbetslös sedan han fick lämna Malmö FF tidigare i höstas. Under onsdagen, nyårsafton, uppgav Expressen att den tidigare MFF- och Kalmar FF-coachen är en huvudkandidat till att ta över som ny tränare för den amerikanska MLS-klubben Columbus Crew, och senare under kvällen kommer en uppdatering.

Denna gång är det Sportbladet som rapporterar att övergången är helt klar och att Rydström kommer ta över den amerikanska klubben. Enligt tidningen kommer 49-åringen att presenteras som ny Columbus Crew-tränare inom kort.

Henrik Rydström vann SM-guld med MFF 2023 och 2024. Han vann svenska cupen 2024.