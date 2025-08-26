Officiellt: Jakob Tånnander klar för SC Farense

Jakob Tånnander har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i portugisiska SC Farense.

Den förre Malmö FF- och Sirius-målvakten Jakob Tånnander har gjort klart med ny klubb.

Det uppgavs häromdagen att en övergång till portugisiska SC Farense var nära.

Nu har övergången offentliggjorts.

”Välkommen Jakob Tånnander”, skriver klubben via Instagram.

25-åringen ansluter som Bosman till den portugisiska klubben efter att hans kontrakt med italienska Cremonese löpt ut.