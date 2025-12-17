Officiellt: Lämnat AIK – nu klar för BP

Nyligen stod det klart att Serina Backmark lämnar AIK.

Nu står det klart att karriären fortsätter i BP för målvakten.

Serina Backmarks kontrakt med AIK är utgående och sedan tidigare står det klart att hon lämnar Stockholmsklubben i samband med att kontraktet löper ut.

Nu har hon gjort klart med ny klubb och karriären fortsätter i Stockholm, i IF Brommapojkarna.

– Det som lockade mig med BP var att det finns en ambition att utvecklas och ta steg framåt. Vilket är någonting jag tycker känns spännande och kul inför 2026, säger hon via klubbens hemsida.

Sportchef Staffan Jacobsson om nyförvärvet:

– Serina är en rutinerad målvakt trots sin relativt ringa ålder. Hon har haft lite otur med skador, annars är hon given i U23-landslaget precis som hon var på årets sista landskamper. Det ska bli riktigt roligt att ha henne i BP