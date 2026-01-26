Officiellt: Liverpool värvar 17-årig mittbackstalang

Liverpool har uppgets vara nära en värvning av Ifeanyi Ndukwe.

Nu är den klar.

Under måndagen presenteras 17-åringen av ”The Reds”.

Foto: Alamy

Det var i mitten av januari som de första rapporterna om Ifeanyi Ndukwe till Liverpool kom.

Den talangfulla mittbacken spelar till vardags för österrikiska Austria Wien, där det främst har blivit spel med andralaget, i andraligan.

Nu är alltså en flytt till England och Merseyside klar för 17-åringen. Denna kommer dock att ske först i sommar och Ndukwe kommer då att spela för klubbens U21-lag.

Kontraktet med Premier League-klubben uppges vara skrivet fram till 2031.

Ifeanyi Ndukwe är även en del av Österrikes U17-landslag där han har gjort 15 landskamper och ett mål. Hans avtal med Austria Wien sträckte sig fram till sommaren 2028.