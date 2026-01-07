Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Loeper klar för klubb i Rumänien

Lovina Stafhammar
Wilhelm Loeper, 27, har lämnat Helsingborgs IF.
Nu står det klart att han värvas av FC Csikszereda i Rumänien.

Wilhelm Loeper lämnade Helsingborgs IF när hans kontrakt med klubben gick ut, efter fem år i klubben. Därefter har det varit en del rykten kring vart 27-åringen ska flytta.

Nu står det klart att det blir en flytt till Rumänien. Loeper är presenterad av FC Csikszereda som ligger på 14:e plats i den rumänska högstaligan.

Loeper står noterad för 12 mål och 8 assist för Helingsborg under fjolårets säsong.

