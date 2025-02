FD:s avslöjande bekräftat: Magnus Eriksson klar för FC Stockholm – ”Fantastiskt roligt”

Magnus Eriksson lämnar Djurgårdens IF – för spel i FC Stockholm.

Det kommunicerar Ettan-klubben under tisdagen.

– Det viktigaste för mig är att vara ute på planen och bidra till att FC vinner matcher, säger Eriksson till sin nya klubb.

Det var efter Djurgårdens cupseger mot Sandviken som FotbollDirekt kunde berätta om att Magnus Eriksson, 34, har valt att skriva på för Division ett-klubben FC Stockholm.



Två dagar senare meddelar både Blåränderna och FC Stockholm att så blir fallet.



Den 34-årige mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen och ansluter till sitt nya lag direkt.



– Valet föll på FC eftersom det är ett tydligt och enormt inspirerande projekt som verkligen triggar mig. Inför den kommande säsongen är förväntningarna höga – vi ska ta att ta steget upp, och det finns inget annat. Jag har inga specifika personliga mål, men jag vill vara den spelare jag strävar efter att vara. Det viktigaste för mig är att vara ute på planen och bidra till att FC vinner matcher, säger Eriksson i ett uttalande.



FC Stockholms sportchef, Stefan Elfver:



– Fantastiskt roligt att få in Mange i laget! Med sin enorma erfarenhet och vinnarskalle kommer han att bli en viktig pusselbit för oss där han kommer att bidra massor både på- och utanför planen. Vi ser verkligen fram emot att komma igång direkt och hälsar honom varmt välkommen till klubben!



I och med flytten till FC Stockholm återförenas Magnus Eriksson med Rikard Norling, som han hade som tränare i både AIK och Malmö FF.



– Magnus Eriksson, välkommen. Magnus Eriksson välkommen, hit. Vi är så glada för att du ska spela fotboll med oss. Du kommer älska att vara här. Dina medspelare är fantastiska. De är i grunden bra människor hela högen. De är så mycket bättre fotbollsspelare, än vad de får credit för. De tar hand om sig själva varje dag, de lever för sin fotboll. De är, precis som du. Välkommen till oss i FC, Magnus Eriksson!, säger Norling till klubben.



Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson:



– Det uppstår självklart mycket känslor när det nu blir skilda vägar. Därmed återstår bara att rikta ett rejält tack till Magnus Eriksson för allt som han bidragit med under sin tid hos oss. Det är en stor DIF-profil som lämnar oss och vi önskar ett stort lycka till när han nu tar steget till FC Stockholm. Men känner jag ”Mange” rätt lär han och familjen finnas på plats på läktarna hemma på 3Arena som en fortsatt del av Djurgårdsfamiljen under de kommande åren och vi kommer att tacka av honom ordentligt i samband med hemmamatchen mot GAIS den 21 april, säger Andersson till Djurgården.