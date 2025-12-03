Officiellt: Mjällby värvar från HTFF

Mjällby AIF har värvat en ny målvakt.

Detta i form av Amar Dzevlan från HTFF.

– Vi är övertygade om att han kan fortsätta ta stora steg hos oss, säger sportchefen Hasse Larsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

För tio dagar sedan såg HTFF och målvakten Amar Dzevlan chansen att spela i superettan 2026 rasera i sista stund. Detta då man föll på straffar efter en nervkittlande match mot Örebro SK.

Nu har dock 22-åringen lyckats avancera upp i seriesystemen – och skrivit på för Sveriges bästa lag Mjällby AIF. Där kommer han att spela fram till slutet av 2029.

På sin hemsida meddelar Maif att övergången sker som bosman då burväktarens avtal med HTFF var utgående.

– Amar är en modern målvakt som vi har väldigt stora förhoppningar på. Han är skicklig på att dominera sitt straffområde och stark i spelet med fötterna. Vi är övertygade om att han kan fortsätta ta stora steg hos oss, och vi är mycket glada att välkomna honom till Listerlandet, säger sportchef Hasse Larsson.

Förutom Hammarby TFF har Dzevlan spelat för klubbar som Eintracht Frankfurt, Real Betis, Qviding, Örebro SK och Örebro Syrianska.