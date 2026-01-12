Officiellt: Moberg Karlsson byter Norrköping mot Japan

David Moberg Karlsson är inte längre en del av IFK Norrköping.

Istället flyttar han tillbaka till Japan, denna gång till andraliga-klubben Tochigi City.

– Jag längtar efter att spela i Tochigi City-tröjan, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

David Moberg Karlsson följer inte med IFK Norrköping ner till superettan. Istället står det i dag helt klart att det blir japanska Tochigi City och med det ett återseende i landet efter hans tidigare år hos konkurrenten Urawa Reds.

Under måndagsmorgonen presenteras han nämligen av andraliga-klubben.

– Jag längtar efter att spela i Tochigi City-tröjan! Jag ska göra mitt bästa, säger ”DMK” i ett uttalande.

Under gårdagen kunde FotbollDirekt berätta om hur stort 31-åringens nya avtal i Japan är – och att han även var aktuell för en flytt till Thailand.

År 2025 blev ett dystert år för IFK Norrköping som åkte ur allsvenskan efter kval mot Örgryte IS. David Moberg Karlsson spelade 22 allsvenska matcher där han stod för sex mål och fyra assist under fjolåret.









