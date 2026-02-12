Officiellt: Modig återvänder till Trelleborgs FF

Efter att ha lämnat Örebro SK har Jesper Modig funnit en ny klubb.

Detta i form av Trelleborgs FF, vilket innebär en återkomst för mittbacken.

– Jag är en spelare som alltid är beredd att offra både kropp och själ ute på planen, säger Modig i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter ett nervkittlande straffdrama på Behrn arena lyckades Örebro SK hålla sig kvar i superettan efter kvalsegern mot HTFF.

I början av december stod det klart att den 31-årige mittbacken lämnar den svartvita sportklubben. Nu har han gjort klart med en ny klubb.

Detta i form av Trelleborgs FF, som han nu återvänder till.

– Känslan är väldigt bra. Jag ser verkligen fram emot att träffa alla spelare och ledare och att få komma igång och börja träna och spela på Vångavallen igen, säger Jesper Modig i ett uttalande.

Mittbacken fortsätter:

– Jag är en spelare som alltid är beredd att offra både kropp och själ ute på planen. Jag försöker också hjälpa mina lagkamrater på bästa möjliga sätt och är en vinnarskalle som ställer krav, både på mig själv och på andra. Utanför planen vill jag vara den bästa versionen av mig själv, som människa, lagkamrat och kompis, och jag hoppas att det är något som uppskattas.

Andreas Granqvist, sportchef i Trelleborgs FF:

– Vi är glada över att ha Jesper Modig på plats, och det är en person som känner Trelleborgs FF väl samt vet vad som krävs och förväntas av en spelare i den här föreningen. Hans erfarenhet och ledaregenskaper kommer att vara viktiga för hans egna prestationer ute på planen men kommer också hjälpa laget att växa.

