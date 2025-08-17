Newcastle United förstärker.

Mittfältaren Jacob Ramsey, 24, ansluter från Aston Villa.

Enligt Fabrizio Romano betalar Newcastle omkring 540 miljoner kronor.

Video Man United, Tottenham, Newcastle och West Ham synas

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det klart att Newcastle United värvar Jacob Ramsey från Aston Villa. Mittfältaren ansluter på ett långt kontrakt.

– Jag är glad att vara här. Det har varit två eller tre galna dagar, men jag är verkligen lycklig över att vara här och jag kan inte vänta med att sätta igång, säger 24-åringen i ett uttalande och fortsätter:

– Det här är en stor förändring för mig, men så fort jag visste att tränaren var intresserad och verkligen gillade mig, tog det inte lång tid att bestämma sig. Hans meritlista när det gäller att utveckla spelare, särskilt de som har gått vidare till att bli landslagsspelare här, talar för sig självt.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano betalar Newcastle omkring 40 miljoner pund (motsvarande 540 miljoner kronor) för Ramsey.

Tränare Eddie Howe:

– Jacob är ytterligare ett fantastiskt tillskott till vår trupp. Hans egenskaper kommer att ge oss något annorlunda på planen och han passar profilen av att vara ung och hungrig på att utvecklas, men även med en stor erfarenhet av Premier League-fotboll.