Officiellt: Noah Persson klar för Hammarby

Noah Persson vänder hem till Sverige.

Hammarby presenterar idag den 22-årige ytterbacken.

– Hammarbys spelsätt passar bra med mina styrkor som spelare, säger han.

Noah Persson har genom åren ryktats till Hammarby vid olika tillfällen.

Nu, denna deadline day, så har Bajen gjort klart med den 22-årige ytterbacken.

– Det känns väldigt kul att komma hit. Hammarby spelar på ett sätt som passar bra med mina styrkor som spelare, och jag ser fram emot att spela inför Hammarbys supportrar, säger Noah Persson.

Persson värvas från Young Boys och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över fyra och ett halvt år.

Enligt FD:s uppgifter så betalar Hammarby åtta miljoner kronor för Persson.

– Det känns fantastiskt bra att kunna välkomna Noah till Hammarby. Profilen på Noah är precis den vi sökt efter. En relativt ung svensk spelare med väldigt bra fysiska egenskaper, en erfarenhet från allsvenskan samt europeisk fotboll och fortfarande med stor utvecklingspotential. Vi har som många vet följt Noah under en längre tid och han kommer att bidra till Hammarby både på kort och lång sikt, säger Mikael Hjelmberg.