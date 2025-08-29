Officiellt: Okkels klar för Djurgården

Djurgården presenterar ett nyförvärv.

Jeppe Okkels skriver på för ”Blåränderna”.

Foto: Alamy

Jeppe Okkels, 26, lämnar Preston North End. Dansken skriver på för Djurgårdens IF. Kontraktet med Dif skrivs över 3,5 år.

– Det känns grymt att vara här i Djurgården. Det har gått rätt många veckor sedan jag först hörde om intresset och sedan har det varit en lång resa för att få alla bitar på plats. Så det känns fantastiskt kul att få spela för Djurgården, säger Okkels i ett uttalande.

Fotbollskanalen rapporterade tidigare att dansken är klar för klubben. FotbollDirekt kunde i sin avslöja att Okkels skulle skriva på under fredagskvällen.

Okkels har förflutet i allsvenskan då han representerade Elfsborg mellan 2020 och 2023. Totalt blev det 29 mål. och 16 assist på 118 matcher för Boråsklubben.