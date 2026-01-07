Officiellt: Östersunds FK plockar in nye tränarens son

Östersunds FK förstärker inför kommande säsong.

Daniel Miljanović är klar för Jämtlandsklubben.

24-åringen är son till nye tränaren Nemanja Miljanovic.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Östersunds FK hade ett tufft 2025 men slapp precis kvala sig kvar i superettan.

Inför den kommande säsongen har man redan förstärkt med en ny tränare i form av Nemanja Miljanovic och flera nyförvärv.

Nu står det klart att Östersunds FK förstärker ytterligare och detta med ett namn som nye tränaren känner väl.

ÖFK meddelar denna onsdagskväll att Daniel Miljanović, som är son till Nemanja, är klar för klubben.

24-åringen kommer senast från Nordic United där han stod för en imponerade säsong ifjol när klubben tog sig upp i superettan.

– Jag är väldigt glad och tacksam över möjligheten att komma till Östersund. Det är en klubb med höga ambitioner och en tydlig vilja att utvecklas. Med rätt inställning, hårt arbete och laganda tror jag att vi kan nå många positiva resultat och ta nästa steg tillsammans, säger han via klubbens hemsida.

24-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2027 med Jämtlandsklubben.

– Vi är väldig glada för att Daniel har valt ÖFK i konkurrens med andra klubbar. Vi har följt honom under en stark säsong hos vår nya seriekonkurrent Nordic United, där han bidrog med mycket poäng från sin wingbacksposition, säger sportchefen Stefan Lundin.