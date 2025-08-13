Jesper Ceesay lämnar IFK Norrköping.

Mittfältaren är klar för en flytt till turkiska Antalyaspor.

– Vi önskar Jesper Ceesay all lycka i framtiden, säger sportchef Magni Fannberg.

Jesper Ceesay, 23, har varit oönskad i IFK Norrköping. Mittfältaren har inte varit en del av ”Pekings” matchtrupp sedan i slutet av maj, och under sommarens transferfönster har Ceesay ryktats bort från klubben.

Nu står det klart att 23-åringen säljs till Antalyaspor i den turkiska högstaligan.

– Vi önskar Jesper Ceesay all lycka i framtiden, säger IFK Norrköpings sportchef Magni Fannberg i ett uttalande.

Enligt Expressen får Norrköping omkring fem miljoner kronor för Ceesay, som bara hade ett halvår kvar på kontraktet med den allsvenska elvan.

Jesper Ceesay kom till IFK Norrköping från AIK inför säsongen 2023. Han är fostrad i Brommapojkarnas akademiverksamhet.