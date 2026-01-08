Officiellt: Pelgander lånas ut på nytt – klar för dansk klubb

Emilia Pelgander, 21, lånas ut av Leicester igen.

Denna gången är det danska klubben HB Köge som lånar mittfältaren.

– HB Köge är en klubb med höga ambitioner som vill satsa stort och utvecklas, säger Pelgander via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Emilia Pelgander lämnade KIF Örebro för Leicester City 2024, då fick mittfältaren spela 18 matcher. I fjol var 21-åringen utlånad till FC Rosengård där hon står noterad för totalt 34 matcher och var bidragande till att klubben klarade sig kvar i damallsvenskan.

Nu står det klart att det inte blir något spel i Womens Super Leauge i år. Klubben var valt att återigen låna ut mittfältaren men denna gången till den danska klubben BH Köge. Klubben är serieledare i den danska högstaligan.

– HB Köge är en klubb med höga ambitioner som vill satsa stort och utvecklas, och jag tror att jag kan ta nästa steg i min karriär här. Jag kommer att ge allt för att vi som lag ska prestera och utvecklas, och jag hoppas att jag kan hjälpa laget att vinna ligan, säger Emilia Pelgander via klubbens uttalande.

I Köge finns svenskbekantingarna Simone Boye och Nadia Nadim.