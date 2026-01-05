Officiellt: Simone Boye har ny klubb

Simone Boye, 33, lämnade Hammarby.

Nu har hon gjort klart med danska HB Köge.

Foto: Bildbyrån

Efter fyra säsonger i Hammarby-tröjan stod det klart i november 2025 att Simone Boye lämnade ”Bajen” i samband med att kontraktet löpte ut. Avtalet, som gick ut till årsskiftet, förlängdes inte och den danske landslagsspelaren blev därmed klubblös.

– För oss är Simone en legend, som har bidragit stort till var Hammarby står sig i dag inom damfotbollen, sa sportchefen Arnór Smárason då.

Nu har 33-åringen gjort klart med en ny klubb. Boye har kritat på för danska HB Köge och flyttar därmed hem till Danmark efter åtta år utomlands.

Förutom Hammarby har Simone Boye representerat klubbar som FC Rosengård, Bayern München och Arsenal.

