André Picornell blir kvar i Gil Vicente.

Den svenske U21-landslagsmålvakten förlänger sitt kontrakt till 2029.

Det meddelar klubben via sina sociala medier.

Foto: Alamy

André Picornell lämna Djurgårdens IF sommaren 2024 för spel i portugisiska Gil Vicente. Den svenske målvakten inledde i Gil Vicentes U23-lag men har tagit steget upp i A-laget, där han tränar men har ännu inte gjort en match.

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att Gil Vicente kommer att erbjuda Picornell ett nytt kontrakt.

Under lördagen meddelade klubben att man skriver ett nytt avtal med målvakten som sträcker sig till 2029.

Seguimos juntos, a construir um caminho assente em trabalho, entrega e confiança mútua. Cada etapa reforça o compromisso de representar estas cores com orgulho e responsabilidade 🔴🔵#MoldadosPorNós pic.twitter.com/BcP8MntqnH — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) November 15, 2025

– Jag är glad över att ha skrivit ett nytt kontrakt och att kunna fortsätta den här resan, säger Picornell i en video på klubbens X-konto.

Picornell står noterad för 33 framträdanden i Gil Vicente.