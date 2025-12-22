Officiellt: Pontus Dahlberg klar för Lillestrøm – lämnar Göteborg

Pontus Dahlberg lämnar IFK Göteborg för Lillestrøm.

Det meddelar den norska klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Pontus Dahlberg, 26, har ryktats bort från IFK Göteborg och tidigare under dagen kom uppgifter om att målvakten var nära Lillestrøm.

Nu står det klart att ”blåvitt” säljer Dahlberg till den norska klubben.

– Det känns riktigt bra. Det är fantastiskt att allt är på plats nu, säger Dahlberg till LSK:s hemsida och fortsätter:

– Jag har fått ett väldigt bra intryck av klubben. Sedan fick jag en presentation av hur laget spelar och projektet som pågår från tränarteamet och det var väldigt tilltalande. Så jag ser fram emot att bidra med min kunskap och erfarenhet på den resan.

Tillträdande sportchefen Espen Olsen säger följande om sin nya målvakt.

– Han var vad alla ville ha. Vi gick igenom några rundor, tittade runt lite och Pontus utmärkte sig tidigt. Och efter några samtal med honom var han allt vi ville ha. Så vi är väldigt nöjda med att ha fått ihop en bra och rimlig affär med IFK och Pontus själv, säger han via hemsidan.