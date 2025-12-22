Uppgifter: Pontus Dahlberg flyttar till Norge

IFK Göteborg ser ut att tappa en av sina målvakter.

Detta då Pontus Dahlberg kommer att skriva på för norska Lillestrøm inom kort.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Pontus Dahlberg, 26, lämnade Watford och flyttade hem till IFK Göteborg.

Sedan dess har han spelat 46 matcher för ”Blåvitt” men tappat förstaplatsen till Elis Bishesari under den gångna säsongen.

Därför väljer han nu att lämna IFK Göteborg, och Sverige, för en flytt till Lillestrøm. Enligt Sportbladet har burväktaren rest till Norge för att skriva på sitt nya avtal inom kort.

Uppgifterna gör även gällande att den norska klubben betalar ”Blåvitt” omkring två miljoner kronor för övergången.

Lillestrøm slutade på en förstaplats i den norska andraligan den här säsongen och kommer därför att spela i Eliteserien nästa år.