Officiellt: Sibila tillbaka i allsvenskan

Ferran Sibila är ny assisterande tränare i Häcken.

Det meddelar klubben under fredagen.

– Jag hade flera olika alternativ, säger 37-åringen.

Foto: Bildbyrån

Den 37-åriga spanjoren Ferran Sibila har en bakgrund som tränare i bland annat Gif Sundsvall, IFK Göteborg, Malmö FF och senast IFK Värnamo. Nu är han tillbaka i Sverige och är klar för sin femte (!) allsvenska klubb.

Sibila blir ny assisterande tränare till Jens Gustafsson i Häcken, meddelar klubben under fredagen. Lokaltidningen GP rapporterade tidigare i veckan att värvningen var på gång.

– Jag hade flera olika alternativ, men valde att vänta på något som kändes rätt både professionellt och personligt. BK Häcken är en klubb vars identitet och sätt att spela stämmer väl överens med mina idéer och hur jag är som person, så det känns som en väldigt bra match för båda, säger Sibila i ett uttalande.

Spanjoren kommer att ansvara för Häcken-spelarnas individuella utveckling.

– Det är en viktig del av vår modell och verksamhet som vi nu vill ha ännu tydligare fokus på. Vi har följt Ferran över tid och sett att han är skicklig på planen och i sitt arbete med spelarna, så det är en förstärkning vi ser kommer att göra skillnad, säger Martin Ericsson, fotbollschef.