Officiellt: Stahre och Augustsson till mästarklubb

Per-Mathias Høgmo är ny tränare i bulgariska Ludogorets.

Nu har två svenskar anslutit till staben.

Mikael Stahre och Christofer Augustsson är klara för klubben.

Foto: Bildbyrån

I förra veckan stod det klart att den förre Häcken- och Djurgården-tränaren Per-Mathias Høgmo tar över de bulgariska mästarna Ludogorets.

Under måndagen meddelar klubben att två svenskar ansluter till Høgmos stab.

Det är Mikael Stahre och Christofer Augustsson som har presenterats.

Stahre kommer senast från ett tränarjobb i norska Stabæk där han säkrade spel i den högstaligan för krisklubben. Augustsson kommer senast från att vara assisterande tränare i SM-guldvinnande Mjällby.

Ludogorets ligger på en fjärdeplats i den bulgariska högstaligan. I laget spelar svenskarna Edvin Kurtulus och Joel Andersson.