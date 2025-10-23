Officiellt: Svenske tränaren sparkad

Max Mölder har gjort sitt i Piast Gliwice.

Den svenske tränaren har fått sparken.

”Vi önskar dig lycka till”, skriver klubben i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det blir ingen fortsättning i den polska klubben Piast Gliwice för den svenske tränaren Max Mölder, 40. Coachen, som anslöt från Landskrona Bois i superettan i somras, har tidigare uppgets ha hängt löst efter en tung start på säsongen.

Nu står det klart att klubben sparkar 40-åringen efter bara elva matcher.

”Tränare, tack för din tid och ditt arbete för Piast Gliwice. Vi önskar dig lycka till i din framtida karriär”, skriver Piast Gliwice i ett uttalande.

ℹ️ Informujemy, że Max Mölder przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Piasta Gliwice.



Szwedzki szkoleniowiec dołączył do Piasta Gliwice 1 lipca 2025 roku. Pod jego wodzą drużyna rozegrała dziesięć spotkań w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz jeden mecz w STS… pic.twitter.com/J8Qyhn8BbG — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) October 23, 2025

Ersättaren blir Daniel Myśliwiec.