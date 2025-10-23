Officiellt: Svenske tränaren sparkad
Max Mölder har gjort sitt i Piast Gliwice.
Den svenske tränaren har fått sparken.
”Vi önskar dig lycka till”, skriver klubben i ett uttalande.
Det blir ingen fortsättning i den polska klubben Piast Gliwice för den svenske tränaren Max Mölder, 40. Coachen, som anslöt från Landskrona Bois i superettan i somras, har tidigare uppgets ha hängt löst efter en tung start på säsongen.
Nu står det klart att klubben sparkar 40-åringen efter bara elva matcher.
”Tränare, tack för din tid och ditt arbete för Piast Gliwice. Vi önskar dig lycka till i din framtida karriär”, skriver Piast Gliwice i ett uttalande.
Ersättaren blir Daniel Myśliwiec.
