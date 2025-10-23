Uppgifter: Polska klubbens beslut – sparkar svensken

Max Mölder hänger löst i Piast Gliwice.

Enligt Pilka Nozna har den polska klubben bestämt sig för att sparka svensken.

Foto: Bildbyrån

Redan i början av veckan kom uppgifter om att den svenske huvudtränaren Max Mölder, 40, hänger löst i polska Piast Gliwice. Den tidigare Landskrona Bois-tränaren har basat över den polska klubben sedan i somras, men efter en svag säsongsinledning är Mölders framtid i klubben osäker.

Nu uppger polska Pilka Nozna att klubben har bestämt sig för att sparka tränaren. Mölder beskrivs ha ”ena foten utanför dörren”.

Piast Gliwice är jumbo i den polska högstaligan.