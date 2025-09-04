Officiellt: Tandberg lämnar Hammarby

Cathinka Tandberg lämnar Hammarby.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Nya klubbadressen blir Tottenham.

Foto: Bildbyrån

Hammarby bekräftar ett avsked. Anfallaren Cathinka Tandberg lämnar klubben. Norskans nya klubbadress blir Tottenham Hotspur.

– Cathinka är en spelare som vi egentligen planerade att ha kvar i truppen under en längre period. Hon har stor potential och har gjort mycket för klubben, men hade svårt att slå sig in i laget detta år. Hon har under våren varit tydlig med att hon vill till Tottenham och vi lyckades nu få till en uppgörelse där Hammarby får en kompensation som vi känner oss nöjda med, säger sportchef Arnór Smárason på Bajens hemsida.

Tandbergs säsong har kantats av skador och sedan hon kom tillbaka har hon fått sitta kvist stora delar då Ellen Wangerheim har tagit förstaplatsen. Innan klubben bekräftade att hon lämnar gick hon ut på sitt Instagram-konto och bekräftade sin exit.

”Tyvärr blev min sista säsong i Hammarby inte alls som jag hade önskat, och alla som känner mig vet vad det beror på. Nu ser jag fram emot att ta ett nytt steg i min karriär”, skriver Tandberg.

Det blev totalt 19 mål på 37 matcher i Hammarby för Tandberg.