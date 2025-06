Officiellt: Vallotto lämnar Hammarby för Wolfsburg

Smilla Vallottos framfart i Hammarby har inte gått obemärkt förbi.

Under onsdagen står det klart att 21-åringen lämnar för spel i Wolfsburg.

– En möjlighet som till slut passade bra för alla parter, säger Adrian von Heijne i ett uttalande.

Det var för två år sedan som Smilla Vallotto, 21, anslöt till Hammarby. Sedan dess har den offensiva mittfältaren gjort sig ett namn i svensk fotboll och vunnit både cup- och SM-guld med Bajen.



Nu väntar dock spel i Tyskland och Wolfsburg, vilket Hammarby kommunicerar via sina officiella kanaler under onsdagen.



– Vi har haft en god dialog med Valle om hur hennes fotbollsframtid ser ut, och i med att intresset kring henne under det senaste året har ökat, så har hon haft mycket att ta ställning till. När Wolfsburg, som är ett topplag i Frauen-Bundesliga, var konkreta så var det en möjlighet som till slut passade bra för alla parter. Valles resa i Hammarby är ett fint exempel på vilken typ av verksamhet vi vill vara. En miljö som attraherar unga och talangfulla spelare, en vardag där individer utvecklas i ett lag som tävlar om medaljer nationellt och sedan möter internationella topplag. Valles facit i Hammarby är allsvenskt guld, cupguld och spel i UWCL och vi är tacksamma för det bidrag som Valle har haft i den framgång vi har uppnått. Vi önskar Valle stort lycka till framåt, men först en fin avslutning på sejouren i Hammarby, säger Adrian von Heijne i ett uttalande.



Smilla Vallotto kommer att spela den sista matchen under vårsäsongen, mot IFK Norrköping, innan hon lämnar för sitt nya äventyr. Med Wolfsburg har hon skrivit kontrakt till och med sommaren 2028.



– Att spela för en storklubb som VfL från och med sommaren får mig att känna mig stolt och ödmjuk på samma gång, säger Vallotto till sin nya klubb och fortsätter:



– Mitt mål är att stötta laget så bra jag bara kan på mittfältet med hårt arbete och kreativitet. Det är också viktigt för mig att bringa glädje till fansen. Jag kan inte vänta på att starta mitt nya kapitel i karriären.