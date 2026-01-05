Officiellt: West Ham värvar från Lazio

West Ham har hittat sin anfallare.

Argentinske Valentín Castellanos, 27, ansluter från Lazio.

Kontraktet är skrivet över fyra och ett halvt år.

Under måndagen meddelade krisande West Ham United att man har hittat sin ersättare till Niclas Füllkrug, som lånades ut till AC Milan tidigare i januarifönstret. Det handlar om den argentinske anfallaren Valentín ”Taty” Castellanos som ansluter från Lazio i italienska Serie A.

Kontraktet med ”The Hammers” är skrivet över fyra och ett halvt år, med en option om en förlängning på ytterligare två år.

West Ham United is delighted to announce the signing of Valentín Castellanos 📝 — West Ham United (@WestHam) January 5, 2026

Övergångssumman rapporteras landa på omrking 29 miljoner euro (motsvarande 314 miljoner kronor).

West Ham ligger på 18:e plats i Premier League efter 20 spelade omgångar.