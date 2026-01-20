Omdömet om KFF:s förstärkning: ”En sann ledare”

Kalmar FF är på väg att landa in ett nyförvärv.

Enligt FotbollDirekts uppgifter läkarundersöks Nassef Chourak, 21, i dag.

– Han är någon som alltid står längst fram vid frontlinjerna, säger Mounir Boualin på nederländska SoccerNews.

Foto: Alamy

Det var under sen måndagskväll som nederländska rapporter gjorde gällande att Nassef Chourak, lagkapten i Ajax ungdomslag, bestämt sig för att lämna Nederländerna. Ny destination enligt Ajax Showtime: Kalmar FF.

Under tisdagsmorgonen har FotbollDirekt kunnat avslöja att övergången är detaljer från att bli ett faktum. Enligt FotbollDirekts uppgifter flyger 21-åringen till Sverige i dag, tisdag, för den obligatoriska läkarundersökningen med KFF. Om allt går som förväntat kommer Chourak skriva på för den nyuppflyttade klubben redan under dagen, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Mounir Boualin, transferjournalist på FotbollDirekts systersajt SoccerNews i Nederländerna, har följt den stundande övergången noggrant och bekräftar att Chourak i skrivande stund befinner sig på ett flyg från Nederländerna till Sverige.

– Just nu är han på väg till Sverige, där han kommer att genomgå en medicinsk undersökning, varefter han kommer att skriva på, säger Boualin.

Foto: Alamy

Den 21-åriga centrala mittfältaren anslöt till Ajax akademiverksamhet 2018 och sedan dess har han hunnit med att göra 69 matcher för ungdomslaget Ajax Jong. Han står noterad för totalt nio mål och sex assist.

Dessutom har Chourak burit lagkaptensbindeln i Ajax Jong sedan i slutet av fjolåret.

– Han är en sann ledare, någon som alltid står längst fram vid frontlinjerna, säger Mounir Boualin.