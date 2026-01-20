Avslöjar: Skriver på för Kalmar FF i dag

Nassef Chourak har uppgetts vara nära en flytt till Kalmar FF.

FotbollDirekt kan avslöja att mittfältaren skriver på för allsvenska nykomlingen i dag.

– De har en fin plan för mig, säger 21-åringen.

Foto: Alamy

Han har verkat i Ajax organisation sedan 2018. 21-årige Nassef Chourak är lagkapten för storklubbens reservlag där han precis fått en ny lagkamrat i Maximilian Ibrahimovic.

Men nu lämnar mittfältaren sitt hemland.

Uppgifter från Nederländerna kom sent i går kväll att Chourak bestämt sig för Kalmar FF i konkurrens med anbud från Saudiarabien, Spanien, Portugal men där även Malmö FF ska ha visat intresse.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att mittfälten med rötter från Marocko genomför den obligatoriska läkarundersökningen med Kalmar i dag, tisdag. Om allt går som det ska kommer Chourak krita på ett kontrakt med den nyuppflyttade klubben under dagen.

– De (KFF) har en fin plan för mig. Jag behöver minuter på högsta nivån och det kan jag få i Sverige, med fulla stadion och många fans. Jag vill spela mycket och skaffa mig erfarenhet och jag har pratat med tränaren. Därifrån hoppas jag kunna ta ett steg uppåt, men nu fokuserar jag först på Kalmar. Där ska jag först briljera, säger talangen.