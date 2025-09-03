Omskriven och jagad – men Priske svävar inte iväg

August Priske blev kvar i Djurgården trots tunga bud från Red Bull Salzburg.

Dansken uttalar sig nu om skriverierna de senaste dagarna.

– När man gör bra ifrån sig kommer intresset. Det är fantastiskt och ett tecken på att jag gör något rätt, säger han till Tipsbladet.

August Priske har gjort otrolig succé i Djurgården den här säsongen.

Den unge dansken är hittills uppe på tio fullträffar i allsvenskan och mot slutet av transferfönstret ryktades han bort från Djurgården.

Enligt FD:s uppgifter så erbjöd Red Bull Salzburg 65 miljoner kronor för anfallaren, medan Djurgården ville ha 100 miljoner kronor.

– Jag vet att det fanns ett bud, som det skrevs om av media. Mer än så vet jag inte, och sedan rann tiden ut i förhållande till det svenska fönstret och därmed Djurgårdens alternativ att hitta en ersättare, säger Priske till Tipsbladet.

21-åringen medger att det är roligt att dra på sig intresse, samtidigt är han mån om att hålla fötterna på jorden.

– När man gör bra ifrån sig kommer intresset. Det är fantastiskt och ett tecken på att jag gör något rätt. Samtidigt tror jag också att det handlar om att hålla fötterna på jorden och inte tänka att man spelar för Real Madrid om några månader. Man måste fokusera på vardagen, för det är trots allt det som gör skillnaden, säger han.

Frågan är nu vad som kommer att hända kring Priske i nästa fönster eller nästa sommar, någon specifik plan verkar i dagsläget inte finns. Inte någon som han vill avslöja i varje fall.

– Vi har inte gjort någon specifik plan för hur många år eller månader jag ska vara här. Vi får se vad som dyker upp. Om något coolt dyker upp får vi titta på det, så det är svårt att säga när jag kommer att prova något annat. När en cool möjlighet dyker upp som är vettig kan det bli.

Priske har kontrakt med Djurgården över säsongen 2028.