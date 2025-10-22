Osäker framtid – efter nedflyttningen: ”Har agenten koll på”

Alexandra Bloms kontrakt med Alingsås IF löper ut efter säsongen.

Vad som väntar burväktaren 2026 är dock inget hon fokuserar på just nu.

– Jag vill avsluta så starkt som möjligt för att folk ska få upp ögonen för mig om det inte blir en förlängning i Alingsås, säger hon till NWT.

Foto: Bildbyrån

I helgen stod det klart att nykomlingarna Alingsås IF åker ur damallsvenskan.

Klubben kommer alltså att spela i elitettan nästa år, men vad som väntar målvakten Alexander Blom är ännu osäkert.

Hennes kontrakt med klubben löper nämligen ut efter säsongen.

Huruvida det finns intresse från andra klubbar eller inte väljer Blom att låta vara osagt.

– Det där har agenten koll på.

Tre omgångar återstår av damallsvenskan och härnäst ställs Alingsås mot FC Rosengård.