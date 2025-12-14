Tidigare i år bröt han sitt kontrakt med Peterborough United.

Nu meddelar Oscar Wallin, 24, att han avslutar sin karriär som fotbollsspelare.

– Jag har inget sug, säger han till Sundsvalls Tidning.

Foto: Alamy

Efter fjolårssäsongen valde Oscar Wallin, 24, att lämna Degerfors IF för spel i League One-laget Peterborough United där han skrev på ett avtal över två år.

Med 45 matcher under bältet för Peterborough valde dock Wallin att bryta sitt kontrakt tidigare under hösten, i vad som blev en uppmärksammad historia.

Nu står det också klart att matcherna med League One-laget blev de sista i hans karriär – då han själv meddelar att han lägger skorna på hyllan även om det inte behöver vara helt över.

– Tekniskt sett skulle jag kunna ta upp det igen, men utifrån vad jag tänker så har jag det (lagt av). Jag har inget sug efter det, säger han i en intervju med Sundsvalls Tidning.

Vidare berättar mittbacken att det inte är aktuellt med en fortsättning i de lägre divisionerna i Sverige.

– Jag har inget intresse av att spela i division 3 heller utan jag känner att jag vill göra saker jag offrat eller åsidosatt de senaste 15 åren för att jag spelat fotboll. Så det korta svaret är: Ja, jag har slutat.

Att karriären tar slut vid 24 års ålder menar Wallin inte var planerat – även om han har vetat om att han inte skulle fortsätta allt för länge.

– Jag har aldrig planerat någonting utan tagit det som det kommer, men jag har länge vetat att jag inte kommer spela till jag är 35. Nu blev det vid 24 men det hade lika väl kunnat bli 27 eller 22, avslutar Wallin.

Utöver Degerfors har Oscar Wallin även spelat för Hudiksvalls FF på svensk mark.





