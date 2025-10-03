Peterborough bryter med Wallin: ”Olyckligt”

Oscar Wallin går skilda vägar med Peterborough United.

Det meddelar League One-klubbens ordförande.

– Vi har varit mycket tålmodiga med honom och vi har avslutat kontraktet, säger Darragh MacAnthony till Peterborough Telegraph.

Det var i början av september som Darragh MacAnthony, ordförande i League One-klubben Peterborough United, meddelade att den svenske 24-åringen Oscar Wallin lämnat klubben och rest hem till Sverige. Spelaren, som värvades till Peterborough från Degerfors i fjol, sades däremot fortsatt vilja bli ersatt av klubben.

– Vi skulle låta honom gå, vilket skulle ge oss lite löneutrymme innan transferfönstrets slutdatum, men han sa att han inte ville göra det och ville fortsätta få betalt. Måste vi fortsätta betala honom? sa MacAnthony till Peterborough Telegraph.

Nu har allt löst sig och parterna har brutit kontraktet, enligt ordföranden.

– Det var en situation som uppstod för oss för sex veckor sedan där han kände att han (Wallin, reds. anm.) ville åka hem och fortsätta sin utbildning. Det var ett beslut han är väldigt bekväm med och vi har hjälpt honom med det. Vi ville inte pressa honom att ta det beslutet. Det fanns faktorer som gjorde att han kände så och han tyckte att han behövde åka hem. Vi har varit mycket tålmodiga med honom och vi har avslutat kontraktet, säger MacAnthony till lokaltidningen.

– Det är olyckligt men sådant kan hända. Det viktigaste är att Oscar är lycklig, så det är rätt beslut. Vi önskar honom och hans familj allt gott, fortsätter han.

Oscar Wallin. Foto: Alamy

Peterborough United är jumbo i League One efter tio omgångar.