Östers besked: ”Det är läge att gå vidare”

Vladimir Rodic, 32, har meddelat att han lämnar Öster.

Nu bekräftar klubben att ytterns avtal inte förlängs.

– Både vi och Vladimir har känt att det är läge att gå vidare åt olika håll, säger sportchefen Ola Larsson.

Foto: Bildbyrån

Det var dagen efter säsongens sista match, där det stod klart att Öster kommer spela i superettan 2026, som yttern Vladimir Rodic själv meddelade att han lämnar klubben. 32-åringen satt på utgående avtal med Öster och via ett inlägg på X meddelade Rodic att han hade gjort sin sista match i Växjö-klubben.

”Jag önskar att jag hade fått reda på det innan matchen så att jag hade kunnat ta ett ordentligt farväl, men på grund av vissa personer, jag kommer inte nämna namn just nu, stoppades den informationen från att gå ut”, skrev Rodic.

SUN WILL RISE AT SPIRIS AGAIN❗️ pic.twitter.com/FGsXAyIPXf — doVla! (@VladaRodic) November 10, 2025

Nu kommunicerar Öster officiellt att avtalet inte förlängs och att Vladimir Rodic lämnar klubben.

– Både vi och Vladimir har känt att det är läge att gå vidare åt olika håll. Efter att ha gjort fyra säsonger i Östertröjan vill jag tacka honom för hans insatser här och jag önskar honom lycka till när han ska ta sig an nya utmaningar, säger sportchefen Ola Larsson i ett uttalande.

Rodic. Foto: Bildbyrån

Rodic har representerat Öster i fyra säsonger, sedan han anslöt från Hammarby i februari 2022. Totalt har det blivit 111 matcher i tröjan.

– Jag vill tacka alla om har varit en del av min resa här i Öster. Jag har njutit varje sekund som jag spelat framför alla er supportrar. När jag kom hit trodde jag aldrig att jag skulle stanna i fyra säsonger men det har varit en stor ära och från botten av mitt hjärta tackar jag alla er som har stöttat mig, säger han.