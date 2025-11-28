Pawel Cibicki klar för ny klubb – och sport

För en tid sedan bröt han med IFK Värnamo.

Nu har Pawel Cibicki bytt klubb – och sport.

Detta då han har presenterats av futsalklubben FC Plisat.

Foto: Bildbyrån

Den skandalomsusade spelaren Pawel Cibicki, som var avstängd i fyra år på grund av matchfixning, gjorde comeback för IFK Värnamo i år.

Därefter skulle hans avtal med Smålandsklubben brytas i oktober, då 31-åringen misstänktes för penningtvättsbrott.

Nu har Cibicki gjort klart med en ny klubb, i en annan sport. Detta då han har presenterats av Futsal-klubben FC Plisat från Ystad via deras hemsida.

Med IFK Värnamo hann Pawel Cibicki göra 13 matcher med laget som slutade sist i den allsvenska tabellen.