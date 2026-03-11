Paweł Cibicki till division 3: ”En drömvärvning”

Paweł Cibicki har varit klubblös sedan i höstas.

Nu är han klar för division 3-klubben Bosna.

Foto: Bildbyrån

I november, efter att Pawel CIbicki åtalats för penningtvättsbrott valde hans klubb IFK Värnamo att riva kontraktet med 32-åringen. Sedan dess har han varit klubblös och tränat med Malmöklubben Bosna Herzegovina SK.

Nu står det klart att anfallaren skriver kontrakt med klubben, som för närvarande spelar i division 3.

– En drömvärvning för vår förening har blivit verklighet. Efter en period där Pawel har tränat med laget och även spelat två träningsmatcher i Bosna-tröjan har han nu fattat sitt beslut – och vi är otroligt stolta över att han väljer att fortsätta sin resa hos oss, skriver klubben på sin hemsida.

I januari dömdes Cibicki mot sitt nekande till skyddstillsyn och behandling mot spelmissbruk av Malmö tingsrätt. Enligt åklagaren ska Cibicki ha lurat en kvinna att föra över 175 000 kronor från ett dödsbo till spelarens bankonto.

Anfallaren har sedan tidigare avtjänat en fyra år lång avsättning från all fotboll, till följd av en hovrättsdom för spelfusk och mutbrott.