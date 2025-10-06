Prislappen röjd – MFF:s dyraste köp någonsin

Malmö FF har lättat på lädret.

Värvningen av Jovan Milosavljevic kostar 24,2 miljoner kronor.

Det kommunicerar Zeleznicar Pancevo.

MFF:s sportchef Daniel Andersson. Foto: Bildbyrån

Malmö FF har värvat Jovan Milosavljevic från serbiska Zeleznicar Pancevo. På sin hemsida skriver Zeleznicar Pancevo att affären landar på 2,2 miljoner euro, motsvarande ungefär 24,2 miljoner kronor plus en vidareförsäljningsklausul.

Affären blir därmed MFF:s dyraste värvning någonsin sett till övergångssumma. Milosavljevic slår Sead Haksabanovic prislapp som uppges ha kostat 21,5 miljoner kronor.

– I media jämförs han (Milosavljevic) med Hugo Larsson, som är en av de största försäljningarna i Malmö FF:s historia och som gick till Eintracht Frankfurt, säger klubbdirektör Bojan Saranov i ett uttalande.

Klubbdirektören tillägger:

– Jag måste nämna att vi hade betydligt mer lukrativa erbjudanden för Jovan, men för oss som klubb ligger fokus på spelarens utveckling och att han hamnar i en miljö där han kan växa fotbollsmässigt – inte bara ren ekonomisk vinst.

Milosavljevic har representerat det serbiska landslaget på ungdomsnivå i U18 och U19-landslaget.