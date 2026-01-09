Pavle Vagic har fått resa utomlands och besöka en annan klubb.

Det menar sportchef Mikael Hjelmberg är ett tydligt tecken på vad det kan innebära.

– Det ska nog mycket till för att han kommer tillbaka, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare i veckan som Sportbladet rapporterade att Hammarby säljer mittbackskuggen Pavle Vagic till kinesiska Liaoning Tieren FC. Enligt tidningen ska parterna vara överens och övergången väntas bli officiell inom en snar framtid.

Så sent som i går meddelade även ”Bajen” att mittbacken har fått rätt att resa utomlands och besöka en annan, icke namngiven, klubb. Kring det sade sportchef Mikael Hjelmberg följande i ett uttalande:

– Det har inkommit ett konkret intresse från en utländsk klubb på Pavle, och vi har gett honom tillåtelse att besöka den. Vi får se var det landar, och oavsett vad det resulterar i känner vi oss trygga i den försvarsbesättning vi har i truppen i dagsläget, sade han då.

Under fredagen utvecklar sportchefen sina tankar kring Vagic vara eller icke vara i Hammarby.

– Ja, om vi väljer att acceptera att han åker och besöker en klubb så ska det nog mycket till för att han kommer tillbaka. Sedan har man varit med om det förr, att saker och ting händer. Det ska läkarundersökas och alla papper ska vara i ordning. Där är vi inte än. Men vi räknar nog med att han kommer att lämna, säger han till Expressen.

Pavle Vagic har spelat i Hammarby sedan sommaren 2022. Totalt sett står han noterad för 81 matcher.



