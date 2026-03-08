Robertsons svar på Spurs-ryktet: ”Fanns såklart intresse”

Andy Robertson, 31, kopplades ihop med Tottenham Hotspur.

Liverpool-profilen menar att det var han själv tackade nej till Londonklubben.

– Beslutet blev att jag ville stanna, säger han enligt Mirror.

Foto: Bildbyrån

Andy Robertson har tillhört Liverpool i nästan nio år. Den skotske försvararen har tidigare kopplats ihop med en flytt till Premier League-konkurrenten Tottenham Hotspur under vinterfönstret. Detta då Robertsons avtal med Liverpool löper ut i sommar.

Robertson bekräftar att det fanns intresse från Londonklubben och att samtal fördes mellan parterna.

– Det fanns såklart intresse där, det fördes diskussioner med båda klubbarna. Men beslutet blev att jag ville stanna. Vi stannade i Liverpool och det var det beslutet som fattades, säger han enligt tidningen Mirror.

Samtidigt förklarar Robertson att han alltid kommer att ge hundra procent så länge han är kvar i ”The Reds”.

– Jag har alltid varit engagerad. Jag har varit engagerad i Liverpool i de senaste åtta och ett halvt eller nio åren nu och jag kommer att fortsätta vara engagerad tills jag inte längre behövs. Det har alltid varit mitt sätt att tänka. Den här klubben har gett mig allt och jag har gett den här klubben allt.

Robertson har gjort totalt 13 mål och 69 assist på 369 matcher i Liverpool.